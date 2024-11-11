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19:37, 11 ноября 2024Экономика

Россияне притормозили с кредитами

Центробанк: в октябре в России продолжило замедляться розничное кредитование
Вячеслав Агапов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В октябре в России продолжило замедляться розничное кредитование. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

О том, что россияне притормозили с оформлением новых займов, регулятор отметил в отчете «О совершенствовании инструмента макропруденциальных лимитов для ограничения системных рисков в розничном кредитовании». Как сообщают аналитики, высокие ставки и ужесточение макропруденциального регулирования продолжат сдерживать перегретый рынок.

Несмотря на замедление выдачи новых займов рядовым гражданам, признаков замедления корпоративного кредитования за прошедший месяц не наблюдалось.

Ранее регулятор отметил, что темпы прироста розничного кредитного портфеля в первом месяце осени замедлились с 1,2 до 1,1 процента. Корпоративный портфель за тот же месяц начал расти быстрее — 2 против 1,9 процента.

Банк России начал бороться с кредитованием при помощи ужесточения лимитов выданных займов в августе. Так, в четвертом квартале 2024 года были ужесточены ограничения по выдаче потребкредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, у которых с новым займом на долги будет уходить более половины доходов.

25 октября Банк России по итогам заседания совета директоров принял решение поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 21 процента. Предыдущий рекордный уровень ставки, 20 процентов, был зафиксирован в марте 2022 года, когда сразу после начала боевых действий на Украине потребовалось резко ужесточить денежно-кредитную политику (ДКП). При этом регулятор констатирует, что отмена льготной ипотеки не позволила исправить ситуацию с кредитованием. Общий кредит в экономике по-прежнему растет высокими темпами за счет корпоративных займов, охладить его не получается.

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