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19:38, 11 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с товарищем и попал в СИЗО

В Петербурге арестован мужчина, убивший товарища и спрятавший его тело в диван
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд в Санкт-Петербурге арестовал мужчину, расправившегося с товарищем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 3 октября в квартире дома на проспекте Народного Ополчения обвиняемый четыре раза ударил знакомого ножом. Тот не выжил. Тогда мужчина спрятал раненого в диван и сбежал.

13 октября ему предъявили заочное обвинение по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ, он был объявлен в федеральный розыск. 6 ноября россиянина задержали. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Московской области осудили кубинца, который пытался расправиться со своим земляком.

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