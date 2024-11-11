Россиянин расправился с товарищем и попал в СИЗО

В Петербурге арестован мужчина, убивший товарища и спрятавший его тело в диван

Суд в Санкт-Петербурге арестовал мужчину, расправившегося с товарищем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 3 октября в квартире дома на проспекте Народного Ополчения обвиняемый четыре раза ударил знакомого ножом. Тот не выжил. Тогда мужчина спрятал раненого в диван и сбежал.

13 октября ему предъявили заочное обвинение по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ, он был объявлен в федеральный розыск. 6 ноября россиянина задержали. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Московской области осудили кубинца, который пытался расправиться со своим земляком.