Российская школьница сорвалась с крыши бывшего завода игрушек в день рождения

В Петербурге школьница сорвалась с крыши бывшего завода игрушек в день рождения

В Санкт-Петербурге школьница сорвалась с крыши бывшего завода игрушек в день рождения, спасти ее не удалось, пишет 78.ru.

По данным канала, 16-летняя девушка отмечала день рождения в компании друзей на крыше бывшего завода «Красный треугольник» на Обводном канале, где ранее производили галоши, шины, игрушки, непромокаемые ткани и многие другие изделия из резины.

Подростки выпивали. По словам ее 12-летней подруги, которая обратилась в полицию, во время празднования девушка оступилась и упала с крыши.

Как утверждает издание со ссылкой на собственные источники, ученица девятого класса жила в благополучной семье и обычно не употребляла спиртное. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Выборгском районе на севере Санкт-Петербурга двухлетний мальчик в день рождения выпал из окна 18-го этажа, его также не удалось спасти.