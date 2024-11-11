МО: бойцы «Севера» помогают восстановить школу в Курской области после атаки ВСУ

Бойцы российской группировки войск «Север» занялись восстановлением школы в Курской области, после того как на нее была совершена атака Вооруженными силами Украины (ВСУ). Военнослужащие помогают учителям привести строение в первоначальный вид, рассказали в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Педагоги местной школы приступили к восстановлению учебных классов и фасада здания, в чем им активно помогают военнослужащие», — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

Судя по рассказам директора учебного заведения, все жители покинули поселок, а учителя приезжают для восстановления школы. «Готовились к 1 сентября с большими надеждами. Я недавно только стала директором школы, ждали ребят, делали ремонт. Вот такая беда нас настигла», — добавила она. В школе проходил обучение 41 ребенок, пока школьников перевели на дистанционный формат.

В МО РФ добавили, что военнослужащие «Севера» обеспечивают оборону населенных пунктов в регионе от новых нападений ВСУ., благодаря чему жители могут возвращаться в свои дома.

Ранее NYT написала, что представители разведки США дают пессимистичные прогнозы относительно результатов ВСУ в Курской области. Отмечается, что Россия сосредоточила в регионе 50 тысяч военных.