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07:39, 11 ноября 2024Бывший СССР

Российские войска уничтожили почти 10 тысяч бойцов ВСУ в ЛНР за неделю

Марочко: бойцы ВС РФ за неделю уничтожили 9,6 тыс. военных ВСУ на рубежах ЛНР
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Военнослужащие российской группировки войск «Север», «Юг» и «Запад» за неделю (с 2 по 8 ноября) уничтожили 9,6 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в числе которых были и иностранные наемники, на рубежах Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Военный эксперт добавил, что за этот период ВС России отразили 43 украинские контратаки, при этом активность противника несущественно снизилась.

По словам Марочко, российские подразделения также разбили 128 единиц автомобильной техники, 70 различных бронемашин, три танка, 65 орудий полевой артиллерии, 14 станций радиоэлектронной (РЭБ) и контрбатарейной борьбы и 17 полевых складов с боеприпасами.

Ранее Марочко рассказал, что ВСУ испытывают трудности с обмундированием. Бойцы имеют крайне низкий уровень обеспечения, вещевое довольствие осуществляется не в полном объеме.

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