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07:48, 11 ноября 2024Силовые структуры

Российскую семейную пару заподозрили в создании домашней нарколаборатории

В Пушкино задержали супругов, устроивших нарколабораторию у себя дома
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Подмосковье задержали супругов, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом в понедельник, 11 ноября, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, семейная пара из города Пушкино организовала нарколабораторию в собственном частном доме, расположенном в коттеджном поселке. Нелегальный бизнес процветал с февраля 2024 года. При обыске в доме было найдено 500 грамм готового мефедрона, а также ингредиенты для приготовления наркотика. В частности сыщики нашли и изъяли шесть емкостей с кристаллическим веществом, 21 канистру с химическими жидкостями, реактор, колбы, а также различные устройства для перемешивания и охлаждения.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемых на время расследования уголовного дела и отправил супругов в СИЗО.

7 ноября сообщалось, что в Алтайском крае 38-летнего жителя обвинили в производстве более 600 килограммов наркотиков.

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