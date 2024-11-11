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15:27, 11 ноября 2024Силовые структуры

Сбежавшего из психбольницы россиянина вернули обратно

В Махачкале в психбольницу вернули сбежавшего убийцу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ольга Алленова / Коммерсантъ

В Махачкале в психбольницу вернули сбежавшего преступника, который расправился с отцом и полицейским. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, медсестра, которая следила за 36-летним Назимом Шихрагимовым, отошла сделать копию документов. В этот момент пациент остался один. После этого он пропал, но его быстро нашли и вернули в клинику.

После возвращения мужчина рассказал, что вышел покурить, но сигарет не осталось и он пошел их искать.

Ранее сообщалось, что отправленный на лечение после расправы россиянин сбежал из психбольницы.

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