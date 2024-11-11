Сбежавшего из психбольницы россиянина вернули обратно

В Махачкале в психбольницу вернули сбежавшего убийцу

В Махачкале в психбольницу вернули сбежавшего преступника, который расправился с отцом и полицейским. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, медсестра, которая следила за 36-летним Назимом Шихрагимовым, отошла сделать копию документов. В этот момент пациент остался один. После этого он пропал, но его быстро нашли и вернули в клинику.

После возвращения мужчина рассказал, что вышел покурить, но сигарет не осталось и он пошел их искать.

Ранее сообщалось, что отправленный на лечение после расправы россиянин сбежал из психбольницы.