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16:12, 11 ноября 2024Мир

Спрогнозированы действия Байдена по Украине перед уходом из Белого дома

ABC: Байден перед уходом рассматривает выделение большого пакета помощи Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Действующий президент США Джо Байден перед своим уходом из Белого дома рассматривает выделение Украине большого пакета военной помощи из одобренных Конгрессом средств. С таким предположением выступил сотрудник аналитического центра Королевского института объединенных оборонных исследований Великобритании Мэтью Сэвилл, его цитирует телеканал ABC.

По словам эксперта, Байден «в последние месяцы своего пребывания у власти может выделить оставшуюся часть средств для поддержки Украины». По словам Сэвилла, для этого в распоряжении президентской администрации есть более 5 миллиардов долларов.

При этом ABC отмечает, что Байден уже позволил американским оборонным предприятиям работать на Украине для обслуживания и ремонта поставленных из США вооружений.

Ранее стало известно, что республиканцы в Конгрессе отказались принимать решения о помощи Украине и рассматривать пакеты по данной теме.

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