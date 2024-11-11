Спрогнозированы действия Байдена по Украине перед уходом из Белого дома

Действующий президент США Джо Байден перед своим уходом из Белого дома рассматривает выделение Украине большого пакета военной помощи из одобренных Конгрессом средств. С таким предположением выступил сотрудник аналитического центра Королевского института объединенных оборонных исследований Великобритании Мэтью Сэвилл, его цитирует телеканал ABC.
По словам эксперта, Байден «в последние месяцы своего пребывания у власти может выделить оставшуюся часть средств для поддержки Украины». По словам Сэвилла, для этого в распоряжении президентской администрации есть более 5 миллиардов долларов.
При этом ABC отмечает, что Байден уже позволил американским оборонным предприятиям работать на Украине для обслуживания и ремонта поставленных из США вооружений.
Ранее стало известно, что республиканцы в Конгрессе отказались принимать решения о помощи Украине и рассматривать пакеты по данной теме.