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05:56, 11 ноября 2024Мир

Шольц воспротивился идее появления у Германии ядерного оружия

Канцлер Шольц выступил категорически против появления у ФРГ ядерного оружия
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил категорически против появления у страны ядерного оружия. По его мнению, которое он выразил в интервью телеканалу ARD, ФРГ необходимо для своей защиты заниматься производством обычных вооружений, в том числе ракет.

«Это с моей стороны встретит решительное сопротивление, — заявил Шольц по поводу разработтки ядерных вооружений. — Мы нуждаемся в чем-то, что нас защитит, чтобы на нас не напали».

Последнее, по словам немецкого канцлера, подразумевает развитие разработок Германией совместно с Францией и Великобританией ракет большой дальности, которые не предназначены, чтобы нести ядерные боеголовки.

Ранее немецкий оборонный эксперт и глава исследовательской группы по политике безопасности в Фонде науки и политики (SWP) Клаудия Майор сообщила, что у США нет планов по размещению на территории ФРГ американского ядерного оружия в ближайшей перспективе. Вместо этого Вашингтон разместит в Гессене три типа обычных систем вооружений.

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