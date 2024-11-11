Сообщения о корейских дезертирах под Курском не подтвердились

Сообщения о корейских дезертирах под Курском не нашли подтверждения

В мессенджерах и соцсетях в воскресенье, 10 ноября, начали распространяться сообщения о том, что губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал о корейских дезертирах в регионе. Однако данные сведения не нашли реального подтверждения и оказались фейком.

В постах утверждалось, что северокорейские дезертиры якобы находятся под Курском — глава региона попросил жителей не конфликтовать при встрече с ними и не оказывать сопротивления. В качестве подтверждения изложенных сведений к сообщению было прикреплено видео с обращением Смирнова на фоне флагов России и Курской области. В нем он дает курянам советы на случай встречи с корейцами. «Проявите терпимость и понимание. Это люди с иными культурными и моральными особенностями», — пояснил руководитель области.

Однако никаких подобных видеообращений не было опубликовано на официальном сайте правительства Курской области. Также об этом не сообщалось в личном Telegram-канале Смирнова.

В действительности тиражируемое видео является дипфейком, о чем можно судить по ряду признаков. В частности, на кадрах заметна увеличенная частота морганий говорящего, неестественное движение бровей или губ вкупе с несоответствием темпу речи, а также слабовыраженная мимика. Для создания данного дипфейка было использовано реальное обращение Смирнова, датированное 7 августа текущего года — тогда он доложил об обстановке в регионе и рассказал о вывозе жителей из обстреливаемых территорий.

Наконец, распространившиеся сведения опровергли в официальном Telegram-канале Курской области. «Очередной информационный вброс от украинских спецслужб. С помощью нейросетей они наложили новую звуковую дорожку на старое обращение губернатора Курской области Алексея Смирнова», — заключили там.

Утверждения о корейских дезертирах под Курском не получили широкого распространения в СМИ. В свою очередь ряд региональных порталов опубликовал опровержение данной информации, в их числе оказались «Городские известия», «ГТРК Курск», «Курские новости», MK.RU, «Курская правда».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».