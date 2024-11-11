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15:45, 11 ноября 2024Интернет и СМИ

Сообщения о требовании к переселенцам из приграничья выселить животных опровергли

Курский ГАУ опроверг требование выселить животных переселенцев из приграничья
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В соцсетях 7 ноября появилось обращение от имени беженцев из приграничья к губернатору Курской области Алексею Смирнову, в котором утверждалось, что для проживания в пункте временного размещения в общежитии Курского ГАУ нужно было подписать документ, согласно которому требуется выселить животных. Эту информацию опровергли в Курском ГАУ.

Ректор учебного заведения Александр Мусьял заявил, что ПВР на территории университета с самого начала работы принимает жителей приграничных районов вместе с животными, а ветеринары осмотрели питомцев и сделали им прививки. Переселенцам гарантировали, что животные не будут выселены из ПВР.

В канале Курского ГАУ в Telegram также выложили видео с переселенцами из приграничья, которые рассказали об условиях проживания в общежитии. Одна из женщин, проживающих в общежитии, была в кадре с собакой. Она рассказала, что люди с животными без проблем находятся на территории Курского ГАУ. «Мешками стоит тут корм, бери — корми собачку свою», — добавила она.

Публикации на эту тему появились только в региональных СМИ. Так, например про обращение переселенцев написал сайт «Друг для друга» и издание «Курские известия». При этом большая часть изданий опубликовала опровержение этой информации. Среди них — РИА «Курск» и «Городские известия».

В соцсетях тема почти не получила распространение. О ней написали преимущественно в формате опровержения недостоверной информации.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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