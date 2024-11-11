Спартак захотел избавиться от получающего почти 2 миллиона евро в год бразильца

«Спартак» готов разорвать контракт с бразильским футболистом Виллианом Жозе

Московский «Спартак» захотел избавиться от получающего почти 2 миллиона евро в год бразильского футболиста Виллиана Жозе. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает Metaratings.

Отмечается, что в клубе рассматривают возможность разрыва контракта с игроком в декабре. При этом окончательное решение о будущем бразильца примет главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

Годовая зарплата Виллана Жозе составляет 1,7 миллиона евро. В нынешнем сезоне 32-летний нападающий принял участие в 12 матчах «Спартака» во всех турнирах, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

10 ноября «Спартак» расторг контракт со спортивным директором Томашем Аморалом. Он пришел в московский клуб в конце 2023 года. До этого он работал старшим скаутом в португальской «Бенфике».