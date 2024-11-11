Стали известны подробности о найденных в брезентовой сумке останках девушки

В Ленобласти возбудили дело после обнаружения тела девушки в брезентовой сумке

В Ленинградской области в брезентовой сумке нашли останки девушки, завернутые в ткань леопардовой расцветки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как стало известно, тело пролежало в канаве около года. Страшную находку обнаружили во время субботника во Всеволожском районе. Отмечается, что тело девушки со светлыми волосами было завернуто в ткань, а на ее руке было золотое кольцо с камнями.

На месте происшествия уже работают экстренные службы. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Определить возраст пока не представляется возможным.