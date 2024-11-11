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13:04, 11 ноября 2024Силовые структуры

Толкнувшему россиянина другу Маэстро Понасенкова вынесли приговор

В Москве суд вынес приговор другу Евгения Понасенкова, толкнувшему мужчину
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве суд вынес приговор другу Маэстро Евгения Понасенкова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Рамису Зарипову, толкнувшему во время прогулки россиянина Олега Диброва. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Зарипов признан виновным по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Он получил один год ограничения свободы: осужденный не имеет права менять место жительства и выезжать за пределы Москвы и Московской области. Кроме того, он должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

7 июня Понасенков и Зарипов прогуливались по Москве, когда к ним подошел 55-летний Дибров. Мужчина начал приставать к ним с разговорами и не давал пройти. В какой-то момент Зарипов сильно оттолкнул докучавшего им россиянина, тот упал навзничь, ударился затылком об асфальт и сразу потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали, но все попытки спасти ему жизнь не увенчались успехом.

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