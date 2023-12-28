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13:58, 28 декабря 2023Силовые структуры

На толкнувшего россиянина друга Маэстро Понасенкова завели уголовное дело

На друга Евгения Понасенкова, толкнувшего в Москве россиянина, завели дело

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Москве на друга Маэстро Евгения Понасенкова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Рамиса Зарипова завели уголовное дело из-за получившего несовместимую с жизнью травму россиянина Олега Диброва. Об этом в четверг, 28 декабря, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным источника, 7 июня Понасенков и Зарипов прогуливались по Москве, когда к ним подошел 55-летний Дибров. Мужчина начал приставать к ним с разговорами и не давал пройти. В какой-то момент Зарипов сильно оттолкнул докучавшего им россиянина, тот упал навзничь, ударился затылком об асфальт и сразу потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали, но все попытки спасти ему жизнь не увенчались успехом.

1 декабря сообщалось, что историк и публицист Евгений Понасенков отсудил 320 тысяч рублей у бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, признанного виновным в расправе над аспиранткой.

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      Владимир Седов
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