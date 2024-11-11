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11:28, 11 ноября 2024Наука и техника

ЦЕРН объявила о планах на новый мощный коллайдер

ЦЕРН: новый кольцевой коллайдер будет мощнее Большого адронного коллайдера
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Ученые Европейской физической лаборатории ЦЕРН объявили о планах создания нового коллайдера частиц, который превзойдет по мощности Большой адронный коллайдер (БАК), открывший знаменитую «частицу Бога». Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Планы по созданию будущего кольцевого коллайдера (FCC) включают строительство кольцевого коллайдера диаметром 91 километр, что в несколько раз больше текущего 27-километрового БАК. Этот проект, по мнению ученых, станет важным шагом для продолжения изучения Вселенной и механизмов, благодаря которым частицы обретают массу. Он должен позволить исследователям выйти на новый уровень в изучении элементарных частиц и расширить границы современной физики.

Для реализации проекта в настоящее время проводится технико-экономическое обоснование, позволяющее понять потенциальные расходы и технические аспекты. Стоимость нового коллайдера предварительно оценивается в 17 миллиардов долларов. Конечное решение по строительству FCC еще не принято, но исследователи намерены сформировать консенсус вокруг проекта, основываясь на его научной значимости.

Кроме того, одним из приоритетов нового коллайдера станет изучение темной материи и темной энергии — областей, остающихся загадкой для современной физики. Исследователи считают, что обычная материя, такая как звезды, газы и планеты, составляет лишь пять процентов Вселенной, в то время как остальное пространство заполнено темной материей и темной энергией. Однако до сих пор ученым не удалось наблюдать их непосредственно.

Ученые выражают надежду, что эксперименты, которые будут проводиться в рамках FCC, помогут пролить свет на природу темной материи и других скрытых сил, управляющих Вселенной. Новый коллайдер позволит изучить фундаментальные взаимодействия и свойства частиц, предоставив необходимые данные для разрешения главных вопросов физики элементарных частиц.

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