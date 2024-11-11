Турция понадеялась на помощь Трампа в начале переговоров по Украине

В Анкаре надеются, что новая администрация переизбранного экс-президента США Дональда Трампа поможет начать процесс переговоров по Украине и прекращению огня. Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный дипломатический источник в Турции.
«Рассчитываем, что будет инициирован и поддержан процесс, при котором стороны сядут за стол переговоров», — заявил собеседник агентства.
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По словам источника, турецкая сторона намерена добиться устойчивого прекращения огня. «В мирном процессе не будет проигравшей стороны», — подчеркнул он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает преодолеть кризис вокруг Украины при сотрудничестве с новой администрацией в Белом доме.