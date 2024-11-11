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13:32, 11 ноября 2024Мир

Турция понадеялась на помощь Трампа в начале переговоров по Украине

В Анкаре заявили, что надеются на помощь Трампа в начале переговоров по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

В Анкаре надеются, что новая администрация переизбранного экс-президента США Дональда Трампа поможет начать процесс переговоров по Украине и прекращению огня. Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный дипломатический источник в Турции.

«Рассчитываем, что будет инициирован и поддержан процесс, при котором стороны сядут за стол переговоров», — заявил собеседник агентства.

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По словам источника, турецкая сторона намерена добиться устойчивого прекращения огня. «В мирном процессе не будет проигравшей стороны», — подчеркнул он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает преодолеть кризис вокруг Украины при сотрудничестве с новой администрацией в Белом доме.

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