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08:57, 11 ноября 2024Силовые структуры

Украина пыталась через Telegram завербовать российского летчика для угона вертолета

Украинская разведка пыталась завербовать российского пилота через Telegram
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал ТАСС

Украинская разведка пыталась завербовать пилота российского вертолета радиоэлектронной борьбы через мессенджер Telegram. Подробности в понедельник, 11 ноября, приводит ТАСС.

По данным агентства, украинские силовики вышли на пилота в мессенджере и предложили ему перегнать на подконтрольную Киеву территорию вертолет Ми-8МТПР-1. Перед вылетом летчик должен был отравить своих товарищей. Ему также предлагали содействие с тем, чтобы вывезти семью за границу.

Благодаря успешной оперативной игре ФСБ удалось запутать украинских разведчиков, которые решили, что их миссия обречена на успех. Вскоре были получены позиции украинских ПВО по которым российские силы нанесли удар.

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