Украинец участвовал в боях в ЛНР в составе террористического сообщества и попал под суд

В ЛНР дело украинца, воевавшего в составе батальона «Айдар», отдали в суд

В Луганской народной республике (ЛНР) прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об участии в террористическом сообществе — батальоне «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) в отношении 78-летнего украинца Ивана Ганзии. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Ганзия обвиняется по части 2 статьи 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»). Все материалы переданы в Южный окружной военный суд.

По данным правоохранителей, в мае 2014 года фигурант добровольно вступил в ряды запрещенного в России штурмового батальона «Айдар» Вооруженных сил Украины (ВСУ). В составе батальона он выполнял обязанности стрелка и принимал участие в боевых действиях на территории ЛНР.

Ранее сообщалось, что прокуратура ЛНР передала в суд дело бойца, состоявшего в запрещенном батальоне «Айдар».