Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:22, 11 ноября 2024Силовые структуры

Украинец участвовал в боях в ЛНР в составе террористического сообщества и попал под суд

В ЛНР дело украинца, воевавшего в составе батальона «Айдар», отдали в суд
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об участии в террористическом сообществе — батальоне «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) в отношении 78-летнего украинца Ивана Ганзии. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Ганзия обвиняется по части 2 статьи 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»). Все материалы переданы в Южный окружной военный суд.

По данным правоохранителей, в мае 2014 года фигурант добровольно вступил в ряды запрещенного в России штурмового батальона «Айдар» Вооруженных сил Украины (ВСУ). В составе батальона он выполнял обязанности стрелка и принимал участие в боевых действиях на территории ЛНР.

Ранее сообщалось, что прокуратура ЛНР передала в суд дело бойца, состоявшего в запрещенном батальоне «Айдар».

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Япония сняла запрет на продажу «гибридов» в Россию. Теперь их можно будет доставить легально

      Принц Уильям рассказал о влиянии онкологических диагнозов жены и отца на его жизнь

      Живущий в Лондоне россиянин раскрыл истинное отношение британцев к русским

      НАСА продлило контракты на доставку грузов на МКС

      Власти назвали возможную причину взрыва в российском многоэтажном ЖК

      Чиновник из Башкирии возглавит подмосковный Минздрав

      Боррель начал утро понедельника в бомбоубежище

      Астроном объяснил появление неопознанного объекта в небе над регионом России

      Стоимость биткоина взлетела после избрания Трампа

      Турция понадеялась на помощь Трампа в начале переговоров по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше