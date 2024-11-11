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15:24, 11 ноября 2024Мир

В Германии раскрыли подробности разговора Шольца и Трампа

Кабмин ФРГ: разговор Шольца и Трампа продлился 25 минут и был конструктивным
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

Телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и избранного президента США Дональда Трампа продлился 25 минут. Об этом заявил неназванный представитель кабмина ФРГ, передает Reuters.

По словам представителя правительства, разговор был «очень дружественным, очень конструктивным». Он добавил, что политики договорились о поддержании связи. Кроме того, в ходе беседы они не сосредотачивали внимания на отдельных вопросах и обсудили только общие темы.

Ранее стало известно, что темой телефонного разговора Шольца и Трампа стали геополитические вызовы и двусторонние отношения. Канцлер Германии выразил готовность правительства продолжить десятилетия успешного сотрудничества двух стран.

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