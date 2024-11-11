Назвала тема телефонного разговора Шольца и Трампа

Reuters: Шольц и Трамп обсудили по телефону геополитику и двусторонние отношения

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом геополитические вызовы и двусторонние отношения. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что Шольц подчеркнул готовность правительства продолжить десятилетия успешного сотрудничества двух стран. Также главы государств договорились вместе работать «над возвращением мира в Европе».

Ранее стало известно, что команда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта.

В сентябре политик заверил, что у него есть «очень амбициозный» план, который «гарантирует» окончание украинского конфликта, но раскроет он его только в случае победы. Раскрыть детали своего плана экс-президент США отказался из опасений, что он не сможет его реализовать. Он подчеркнул, что важная часть инициативы заключается в неожиданности.