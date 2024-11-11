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06:01, 11 ноября 2024Мир

Назвала тема телефонного разговора Шольца и Трампа

Reuters: Шольц и Трамп обсудили по телефону геополитику и двусторонние отношения
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shealah Craighead / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом геополитические вызовы и двусторонние отношения. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что Шольц подчеркнул готовность правительства продолжить десятилетия успешного сотрудничества двух стран. Также главы государств договорились вместе работать «над возвращением мира в Европе».

Ранее стало известно, что команда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта.

В сентябре политик заверил, что у него есть «очень амбициозный» план, который «гарантирует» окончание украинского конфликта, но раскроет он его только в случае победы. Раскрыть детали своего плана экс-президент США отказался из опасений, что он не сможет его реализовать. Он подчеркнул, что важная часть инициативы заключается в неожиданности.

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