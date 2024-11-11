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16:11, 11 ноября 2024Экономика

В Госдуме россиян предупредили о последствиях трансформации рынка труда

Вице-спикер ГД Чернышов: «высвобожденным» россиянам придется искать новую работу
Анатолий Акулов (редактор)
Борис Чернышов

Борис Чернышов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Высвобожденным» в результате трансформации рынка труда российским работникам придется искать новое место профессиональной деятельности. Об этом заявил вице-спикер Госдумы (ГД) Борис Чернышов, его слова приводит РИА Новости.

К трансформации рынка труда, по его мнению, приведет более активное внедрение современных технологий на производстве. Речь идет в том числе об искусственном интеллекте (ИИ) и роботизации основных процессов, пояснил Чернышов.

На этом фоне, добавил он, профсоюзам будет необходимо заранее подготовиться к подобному развитию событий и позаботиться о перенаправлении «высвобожденных» работников в другие сферы. В противном случае, считает он, граждане подвергнутся рискам остаться без основной специальности.

Ранее заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин назвал роботизацию производственных процессов прямым путем к преодолению острой нехватки квалифицированных кадров. Недостаток в ценных работниках, подчеркнул он, за последнее время приобрел критический характер и затронул все ключевые отрасли российской экономики. Выходом из кризисной ситуации, по словам Орешкина, могло бы стать внедрение современных технологий в логистике, промышленном производстве, а также в сегменте хранения и сортировки товаров.

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