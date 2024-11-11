В Харьковской области рассказали о продвижении ВС России вдоль реки Оскол

Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВС России наступают вдоль реки Оскол

Вооруженные силы России успешно наступают вдоль реки Оскол в Харьковской области. О продвижении ВС РФ рассказал глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Группировкой войск "Запад" Вооруженных сил Российской Федерации освобожден населенный пункт Колесниковка Харьковской области», — заявил глава ГВА.

Он добавил, что российские войска продвинулись у населенных пунктов Глушковка и Боровая.

Ранее стало известно о подрыве ВСУ Терновской дамбы Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). Уточнялось, что в результате близлежащие села начало затапливать водой.