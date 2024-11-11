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17:16, 11 ноября 2024Бывший СССР

В Харьковской области уличили Киев в превращении зоны эвакуации в выжженную землю

Глава Харьковской ВГА Ганчев: Киев превращает зону эвакуации в выжженную землю
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев превращает зону эвакуации мирных жителей под Купянском в выжженную землю. В этом украинские власти уличил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«На примере других населенных пунктов, в частности Купянского района, мы видели, как на самом деле эта процедура (эвакуации — прим. «Ленты.ру») происходит. Приспешники киевского режима оставляют за собой выжженную землю», — заявил Ганчев.

Он добавил, что украинские власти намеренно лишают местных жителей домов в оставленных районах, чтобы в случае занятия территорий российскими войсками у людей не было стимула возвращаться.

Ранее Ганчев рассказал о продвижении Вооруженных сил России вдоль реки Оскол. Он добавил, что российские войска продвинулись у населенных пунктов Глушковка и Боровая.

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