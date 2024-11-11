В офисе Зеленского высказались о деталях плана Трампа по урегулированию конфликта

Советник ОП Украины Лещенко: сообщения о деталях плана Трампа — это медиашум

Сообщения СМИ о деталях плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине — это лишь медиашум. О возможных контурах мирной инициативы нового президента США высказался советник офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко, передает ТАСС.

«Мы видим утечки в прессе со ссылками на людей в окружении избранного президента. Они дают интервью, потом эти интервью опровергают. Много медиашума», — заявил советник.

Он также выразил сомнение, что Трамп созванивался с президентом России Владимиром Путиным, поскольку никем из сторон факт беседы не был подтвержден.

Ранее стало известно о планах Зеленского уволить посла в США Оксану Маркарову после победы Трампа. В американской прессе подобное решение связывают с недовольством части Республиканской партии персоной Макаровой.