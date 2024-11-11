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21:39, 11 ноября 2024Бывший СССР

В партии Зеленского оценили сроки компенсации украинцам утраченного жилья в 1575 лет

Депутат Рады Шуляк: компенсировать утраченное жилье украинцам будут 1575 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmytro Smoliyenko / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Елена Шуляк в Telegram-канале оценила срок компенсации украинцам утраченного жилья. По ее словам, на это уйдет 1575 лет.

Парламентарий указала, что в законопроекте о государственном бюджете на 2025 год предусмотрено четыре миллиарда гривен на реализацию программы восстановления, из них три миллиарда пойдут на жилищные сертификаты для потерявших дома и один миллиард выделят на компенсации за поврежденное имущество.

Всего с мая 2023 года, когда началась эта программа, украинцам выплатили 15,9 миллиарда гривен, из которых семь пошли на компенсации за поврежденное жилье и 8,9 миллиарда выделили на жилищные сертификаты, сообщила депутат.

Она добавила, что реальная картина убытков с февраля 2022 года по 31 декабря 2023, по данным Всемирного банка, оценивается в 152 миллиарда долларов. В эту сумму входит не только жилищный фонд, но и потребность в восстановлении по прямым убыткам. Даже без учета 2024 года Киеву необходимо 6,3 триллиона гривен.

«При нынешнем финансировании в четыре миллиарда гривен в год для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1575 лет. Что если наполнять озеро чайной ложкой...» — заключила Шуляк.

Ранее стало известно, что затраты на восстановление пострадавших от вторжения Вооруженных сил Украины территорий превысят 700 миллиардов рублей. Так требуемый объем средств оценил губернатор Алексей Смирнов.

ЖЗЛ
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