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00:25, 11 ноября 2024Бывший СССР

В подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы

Федоров: в Запорожской области произошли взрывы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Запорожской области», — написал Федоров.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной Киеву части региона. По его словам, всего прозвучало не менее 417 взрывов, атака велась при помощи беспилотников, реактивных систем залпового огня и артиллерии. В результате, по словам главы военной администрации, было повреждено около 65 объектов.

До того критическая инфраструктура была повреждена в Сумской области в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявила Сумская областная военная администрация.

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