В Польше начался ежегодный марш националистов

В Польше начался многотысячный марш националистов ко Дню независимости

В Варшаве начался ежегодный многотысячный марш националистов по случаю Дня независимости Польши. Об этом сообщает РИА Новости.

«Организаторами марша по традиции являются такие националистические движения, как "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь". Несколько десятков тысяч человек собрались на площади Романа Дмовского для уличного шествия по столице в честь 106-й годовщины Дня независимости Польши (...). Они проследуют по центральным улицам в направлении Национального стадиона», — передает агентство.

Дополнительно сообщается, что в центре Варшавы находится большое количество полицейских, которые вмешиваются в происходящее. Кроме того, некоторые участник марша, несмотря на имеющийся запрет, взрывают петарды и зажигают фаеры.

Ранее стало известно, что премьер-министр Польши Дональд Туск перенес хирургическую операцию, из-за чего пропустит День независимости страны. Политик вернется к исполнению обязанностей 13 ноября, подробности перенесенной им процедуры не сообщаются.