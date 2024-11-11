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16:44, 11 ноября 2024Экономика

В России нашли неожиданное решение проблемы кадрового голода

Аналитик Сафонов: решить проблему кадрового голода в РФ помогут бывшие чиновники
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российские госслужащие, которые попадут под сокращение к 1 июля 2025 года, помогут решить проблему острой нехватки квалифицированных работников в стране. О неожиданном способе справиться с дефицитом сотрудников рассказал проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. Его слова приводит «Абзац».

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что к началу второго летнего месяца следующего года правительство планирует сократить на десять процентов штатные места для госслужащих. Эта мера может затронуть в общей сложности около 400 тысяч чиновников, в основном представляющих региональные органы власти. В результате на рынке труда окажется значительное количество людей без работы, но с большим опытом государственной службы, пояснил Сафонов.

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«Высвобожденные» чиновники, по его словам, могли бы помочь нормализовать ситуацию с кадрами в ряде отраслей. Их опыт, подчеркнул эксперт, может стать востребованным в различных сферах, включая преподавательскую деятельность и науку. Бывшие госслужащие, по мнению эксперта, будут представлять ценный управленческий актив. Кроме того, экс-чиновники могли бы попробовать свои силы в предпринимательском секторе. «У нас есть дефицит кадров, особенно нужны грамотные управленцы», — резюмировал Сафонов.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предупредил, что в скором времени искать новую работу придется не только попавшим под сокращение чиновникам, но и рядовым россиянам. По его мнению, это будет обусловлено грядущей трансформацией отечественного рынка труда из-за более активного внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и роботизации производственных процессов. На этом фоне Чернышов рекомендовал профсоюзам заранее подготовиться к подобному развитию событий и позаботиться о перенаправлении «высвобожденных» работников в другие сферы.

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