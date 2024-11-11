В России обрушились выдачи одного вида ипотеки

Минпромторг: выдачи промышленной ипотеки в России рухнули в четыре раза

В 2024 году в России обрушились выдачи «Промышленной ипотеки» — бизнес стал в четыре раза реже, чем годом ранее, брать льготные кредиты на расширение производственных площадей. Об этом сообщили в Минпромторге, пишут «Известия».

По данным ведомства, в текущем году было выдано всего 205 таких кредитов — на 75,4 процента меньше, чем в 2023-м. Падение спроса на промышленную ипотеку эксперты связывают с ужесточением условий выдачи. С апреля 2024 года такие займы доступны предприятиям малого и среднего бизнеса с выручкой менее 2 миллиардов рублей, а также малым технологическим компаниям с выручкой до 4 миллиардов рублей.

Изменилась и ставка — ранее она была на уровне 3 или 5 процентов, а теперь стала плавающей. То есть процент по кредиту увеличивается на размер разницы между ключевой ставкой и 10 процентов, а пересчет ставки производится на дату выплаты процентов по ипотечному договору. Сейчас это 14 процентов для технологических компаний и 16 процентов — для других заемщиков при ключевой ставке 21 процент. Получается, что крупный бизнес исключен из списка потенциальных заемщиков, а малый и средний бизнес не может получить финансирование из-за высоких требований банков, отметили эксперты.

Ранее россиянам, для которых ипотека стала неподъемной, посоветовали взять тайм-аут. Это возможно, если купленное жилье является единственным, сумма ипотеки не превышает 15 миллионов рублей, каникулы оформляются впервые, а также есть обстоятельства, дающие основания для отсрочки платежей, указанных в статьях 6.1-1 353-го федерального закона.