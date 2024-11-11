В России вынесли приговор восьми военнослужащим ВСУ

В ДНР суд вынес приговор восьми военнослужащим ВСУ

В Донецкой народной Республике (ДНР) суд вынес приговор восьми военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Военнослужащие второго минометного взвода минометной батареи 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ 34-летний Денис Сивец, 42-летний Юрий Галацкий, 28-летний Леонид Булава, 40-летний Игорь Жаренков, 35-летний Семен Беляк, 25-летниц Ярослав Божков, 34-летний Павел Бей и 50-летний Виталий Кириленко признаны виновными по части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории и применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России») УК РФ. Они получили от 15 до 17 лет колонии строгого режима.

По данным ведомства, со 2 марта по 2 апреля 2022 года Сивец, являясь командиром минометного взвода, приказал подчиненным обстрелять сооружения и объекты гражданской инфраструктуры Мариуполя и прилегающих населенных пунктов. Повреждения получили газораспределительная станция в селе Лебединском и насосная станция в поселке Мирном. Отмечается, что их собственникам причинен материальный ущерб на 26 миллионов рублей.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 26,5 годам колонии строгого режима военного ВСУ Яна Худобу.