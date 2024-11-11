В российском аэропорту ввели ограничения на полеты из-за угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Гагарин в Саратове ввели ограничения на прием и отправку самолетов

В международном аэропорту Гагарин в Саратове ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что от Минобороны России поступила информация об угрозе атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на регион. В связи с этим все экстренные службы были приведены в полную готовность. По данным корреспондента агентства, в центре города слышна сирена.

10 ноября из-за атак БПЛА на Московский регион аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты. Такие меры были приняты для обеспечения дополнительных мер безопасности.