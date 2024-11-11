Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:24, 11 ноября 2024Путешествия

В российском аэропорту ввели ограничения на полеты из-за угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Гагарин в Саратове ввели ограничения на прием и отправку самолетов
Алина Черненко

Фото: Роман Пятаков / РИА Новости

В международном аэропорту Гагарин в Саратове ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что от Минобороны России поступила информация об угрозе атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на регион. В связи с этим все экстренные службы были приведены в полную готовность. По данным корреспондента агентства, в центре города слышна сирена.

10 ноября из-за атак БПЛА на Московский регион аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты. Такие меры были приняты для обеспечения дополнительных мер безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ назвал задачи украинской армии в Курской области

      «Это делает мне честь». Шольц с иронией отреагировал на оскорбление Илона Маска

      В России назвали проблемы подрастающего поколения

      В России наследников обязали возмещать ущерб пострадавшим после смерти осужденного

      В США призвали Байдена уйти и дать Харрис побыть президентом

      У питбуля родился зеленый щенок

      Индия попросила Россию срочно начать покупки ее товаров

      Чемпион UFC Джонс дал совет россиянину Анкалаеву

      Уехавшая из России солистка «ВИА Гры» стала экстрасенсом

      Назван увеличивающий риск инфаркта у женщин напиток

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше