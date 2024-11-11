В семье поглумившейся над терактом в «Крокусе» россиянки высказались о наказании для нее

Приемный отец поглумившейся над жертвами в «Крокусе» девушки назвал ее чудовищем

В семье поглумившейся над терактом в «Крокус Сити Холле» россиянки высказались о наказании для нее. С приемным отцом девушки пообщались журналисты RT, фрагмент разговора телеканал опубликовал в Telegram.

Ранее блогерши выложили в сеть видео, снятое около «Крокус Сити Холла», в котором они в шутку припугнули повторением теракта.

Приемный отец одной из девушек рассказал, что она была трудным ребенком. Также он сообщил о проблемах россиянки с учебой. «Мы не знали, в кого она превратится. Это совершенно такое… чудовище», — пояснил он.

Тем временем правоохранители задержали участниц видео. На кадрах они извинились за свои слова. Говоря о наказании для приемной дочери, собеседник телеканала заявил, что каждый должен нести ответственность за свои действия. «Что она заслужила, пускай она то и получает», — резюмировал он.

В Госдуме осудили поступок россиянок. «Мне всегда удивительно в таких случаях, что нам нужен закон для того, чтобы осуждать не просто аморальные, а выходящие за рамки добра и зла поступки. В данном случае, если бы этих блогерш на улице узнали простые граждане и каким-то ненормативным образом высказали недовольство, я бы этих граждан поддержал», — сказал «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.