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17:25, 10 ноября 2024Россия

В Госдуме прокомментировали видео глумившихся над жертвами теракта в «Крокусе» блогерш

Депутат Шолохов осудил глумившихся над жертвами теракта в «Крокусе» блогерш
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов осудил глумившихся над жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» блогерш. Своим мнением по поводу распространившегося в соцсетях видео депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Мне всегда удивительно в таких случаях, что нам нужен закон для того, чтобы осуждать не просто аморальные, а выходящие за рамки добра и зла поступки. В данном случае, если бы этих блогерш на улице узнали простые граждане и каким-то ненормативным образом высказали недовольство, я бы этих граждан поддержал», — прокомментировал Шолохов.

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Ранее стало известно, что в Красногорске следователи проводят проверку в отношении россиянок, опубликовавших в соцсетях видео, которое содержит публичное оправдание теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В настоящее время устанавливаются личности участников видеосъемки.

На записи две девушки шутят, что приехали в «Крокус Сити Холл» устраивать теракт. Глумление над трагедией возмутило пользователей соцсетей.

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