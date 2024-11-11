Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:38, 11 ноября 2024Интернет и СМИ

В США заявили о недостижимости победы Украины над Россией

CNN: победа над Россией с выполнением условий Украины недостижима
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Победа Украины над Россией, подразумевающая выполнение условий Киева, недостижима. Такое мнение приводит американский телеканал CNN в своем материале.

«Победа, определяемая украинским правительством как вывод российских войск со всей своей территории, по общему мнению является недостижимой», — говорится в статье.

Отмечается, что США следует смириться с этим наиболее вероятным исходом конфликта. При этом, подчеркивает CNN, неясно, когда участники конфликта будут готовы начать переговоры.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис предрек Вооруженным силам Украины (ВСУ) самые тяжелые 70 дней. Таковыми, по его мнению, станут дни ожидания, когда в должность президента США вступит Дональд Трамп. Дэвис подчеркнул, что боевой дух солдат ВСУ находится на спаде.

Вот это герой!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сорванная попытка Украины угнать российский вертолет вскрыла позиции ВСУ. По ним ударили залповым огнем

      Стало известно о месте захоронения летчика-перебежчика Кузьминова

      Россиянина заподозрили в расправе над пасынком

      Россиянка несколько часов провела на балконе на морозе из-за шалости сына

      Пригожин рассказал о своих отношениях с пресс-секретарем SHAMAN

      В Кремле опровергли данные о разговоре Путина с Трампом

      ИИ назвали причиной увеличения отходов

      В Кремле анонсировали встречу Путина с главой одного из северокавказских регионов

      Спартак захотел избавиться от получающего почти 2 миллиона евро в год бразильца

      Трамп выбрал кандидата на должность постпреда США при ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше