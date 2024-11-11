В США заявили о недостижимости победы Украины над Россией

CNN: победа над Россией с выполнением условий Украины недостижима

Победа Украины над Россией, подразумевающая выполнение условий Киева, недостижима. Такое мнение приводит американский телеканал CNN в своем материале.

«Победа, определяемая украинским правительством как вывод российских войск со всей своей территории, по общему мнению является недостижимой», — говорится в статье.

Отмечается, что США следует смириться с этим наиболее вероятным исходом конфликта. При этом, подчеркивает CNN, неясно, когда участники конфликта будут готовы начать переговоры.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис предрек Вооруженным силам Украины (ВСУ) самые тяжелые 70 дней. Таковыми, по его мнению, станут дни ожидания, когда в должность президента США вступит Дональд Трамп. Дэвис подчеркнул, что боевой дух солдат ВСУ находится на спаде.