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09:25, 11 ноября 2024Мир

В США заявили о нежелании Маска занимать должность в администрации Трампа

CNN: Маск не займет должность в администрации Трампа, его влияние и так растет
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
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Фото: David Swanson / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск не займет должность в администрации избранного президента США Дональда Трампа, потому что его влияние на республиканца и так продолжает расти. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, Трамп предлагал генеральному директору SpaceX и Tesla несколько должностей, но сам предприниматель не хочет занимать какой-либо государственный пост, так как это может ограничить его деятельность в компаниях.

При этом, по словам источников, Маск имеет большое влияние на Трампа. Они отмечают, что предприниматель регулярно присутствует на встречах с политиком и принимает участие в кадровых решениях.

Когда президент Украины Владимир Зеленский позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах, Маск был вместе с ним, рассказал источник, проинформированный о ходе телефонного разговора. По его словам, Трамп включил громкую связь и Зеленский поблагодарил Маска за его помощь в обеспечении связи через Starlink.

Ранее издание Politico сообщило, что американский журналист Такер Карлсон и основатель SpaceX Илон Маск могут получить должности в новой администрации Трампа.

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