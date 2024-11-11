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13:13, 11 ноября 2024Мир

В Великобритании прокомментировали планы Трампа «отвернуться» от НАТО

Sky News: министр обороны Британии Хили заявил, что Трамп не отвернется от НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Переизбранный экс-президент США Дональд Трамп вряд ли отвернется от НАТО, так как понимает важность альянса для коллективной безопасности Запада. С таким заявлением выступил министр обороны Великобритании Джон Хили, его слова приводит телеканал Sky News.

«Я не ожидаю, что США отвернутся от НАТО. Они признают важность альянса. Они признают важность предотвращения дальнейших конфликтов в Европе», — сказал глава оборонного ведомства.

Ранее бывший советник Белого дома Джон Болтон сообщил, что США с высокой вероятностью выйдут из НАТО в случае победы на президентских выборах Трампа.

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