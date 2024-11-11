Врач назвала максимальное допустимое количество белого хлеба в день

Эндокринолог Михалева: в день рекомендуется есть до 150 граммов белого хлеба

Белый хлеб можно есть всем, кроме людей с ожирением, сахарным диабетом любого типа и непереносимостью глютена, рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева. В беседе с «Газетой.Ru» она назвала максимальное допустимое количество белого хлеба, которое можно съесть за день

По ее словам, в день рекомендуется есть до 150 граммов белого хлеба. «Если есть склонность к набору веса, то этот продукт лучше убрать из рациона», — уточнила эндокринолог.

Михалева отметила, что к белому хлебу нужно относить не только хлеб как таковой, но и выпечку из муки высшего сорта: булочки, печенье, сдобы и остальные изделия из белой муки.

Ранее врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко предостерегла некоторых россиян от употребления белого хлеба. По словам Ильяшенко, белый хлеб содержит много углеводов, а также имеет достаточно высокий гликемический индекс, поэтому людям с сахарным диабетом, ожирением не рекомендовано злоупотреблять им.