Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:33, 11 ноября 2024Забота о себе

Врач назвала максимальное допустимое количество белого хлеба в день

Эндокринолог Михалева: в день рекомендуется есть до 150 граммов белого хлеба
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Белый хлеб можно есть всем, кроме людей с ожирением, сахарным диабетом любого типа и непереносимостью глютена, рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева. В беседе с «Газетой.Ru» она назвала максимальное допустимое количество белого хлеба, которое можно съесть за день

По ее словам, в день рекомендуется есть до 150 граммов белого хлеба. «Если есть склонность к набору веса, то этот продукт лучше убрать из рациона», — уточнила эндокринолог.

Михалева отметила, что к белому хлебу нужно относить не только хлеб как таковой, но и выпечку из муки высшего сорта: булочки, печенье, сдобы и остальные изделия из белой муки.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Ранее врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко предостерегла некоторых россиян от употребления белого хлеба. По словам Ильяшенко, белый хлеб содержит много углеводов, а также имеет достаточно высокий гликемический индекс, поэтому людям с сахарным диабетом, ожирением не рекомендовано злоупотреблять им.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Патрушев ответил на заявления об ущербе Черноморскому флоту ударами ВСУ

      Актер из фильма «Бригада» рассказал о работе на швейной фабрике для глухонемых

      Режиссер «Игры в кальмара» признался в съемках сериала только ради денег

      Российская армия впервые уничтожила «Рубиконом» артустановку ВСУ под Курском

      Комплекты защиты «Турист. Профессионал 2.0» поставили на СВО

      Мужчина расправился с туристкой в Европе, спрятал тело в чемодан и отвез его в лес

      Полчище крыс в подмосковной школе попало на видео

      Потенциал 2025 года стать самым жарким в истории оценили

      Затраты на восстановление Курской области оценили

      В Кремле заявили о дополнительных мерах защиты России из-за расширения НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше