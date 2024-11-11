Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 11 ноября 2024Интернет и СМИ

Врач ответил на вопрос о влиянии рентгена на здоровье

Врач Юрий Васильев заявил, что рентген не вредит здоровью
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Врач-терапевт Елена Малышева и главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что рентген не вредит здоровью. Выпуск передачи, в котором медики ответили на вопрос о влиянии исследования на здоровье, доступен на сайте телеканала.

Васильев сравнил вред от рентгена с последствием употребления десяти бананов. «Есть бананоэквивалентная доза — это разработанная нами зарубежными коллегами единица, говорящая о том, даже в бананах, в калии, есть некоторая доза облучения. И надо сказать, что десять бананов равно одному рентгеновскому снимку», — сказал рентгенолог.

По словам специалиста, методология была создана для того, чтобы в шуточной форме объяснить, что доза облучения от исследования настолько незначительна. «Мы делаем один снимок в течение года — это эквивалентно 10 бананам, съеденным за год. (...) И уж к чему не будут иметь отношения ваши болезни — это к рентгеновскому снимку», — заключила Малышева.

Ранее врач общей практики Александр Мясников предупредил об опасности компьютерной томографии (КТ). Медик заявил, что это распространенное исследование может провоцировать рак легких.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп позвонил Путину впервые после победы на выборах. О чем говорили политики?

      Фельдшер рассказала о возвращении жителей Курской области в разграбленные дома

      В Японии выразили обеспокоенность тенденциями в отношениях России и США

      В России оценили нехватку рабочей силы

      Вильфанд сравнил процесс потепления в России и мире

      Назвала тема телефонного разговора Шольца и Трампа

      Названы чаще попадающие в ДТП модели автомобилей

      Врач ответил на вопрос о влиянии рентгена на здоровье

      Крупнейший банк США предрек Трампу два года успеха

      Шольц воспротивился идее появления у Германии ядерного оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше