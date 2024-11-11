Яркая вспышка в небе напугала жителей российского города и попала на видео

Mash: во дворе дома в Челябинске электропровода вспыхнули из-за воздушных шаров

Яркая вспышка в небе напугала жителей Челябинска. Во дворе дома в российском городе электропровода вспыхнули из-за воздушных шаров, пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, в результате инцидента несколько улиц обесточило — в квартирах отключилось электричество и пропала связь. Жители обеспокоены, что искры от проводов могли повредить машины.

По предварительной версии, вспышка могла произойти из-за воздушных шаров, которые намотало на линии электропередач.

Ранее жителей Копейска Челябинской области напугали вспышки в небе и громкие звуки. Люди запечатлели происходящее на видео. По их словам, они также видели неопознанный объект.

