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09:04, 11 ноября 2024Россия

Яркая вспышка в небе напугала жителей российского города и попала на видео

Mash: во дворе дома в Челябинске электропровода вспыхнули из-за воздушных шаров
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Яркая вспышка в небе напугала жителей Челябинска. Во дворе дома в российском городе электропровода вспыхнули из-за воздушных шаров, пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, в результате инцидента несколько улиц обесточило — в квартирах отключилось электричество и пропала связь. Жители обеспокоены, что искры от проводов могли повредить машины.

По предварительной версии, вспышка могла произойти из-за воздушных шаров, которые намотало на линии электропередач.

Ранее жителей Копейска Челябинской области напугали вспышки в небе и громкие звуки. Люди запечатлели происходящее на видео. По их словам, они также видели неопознанный объект.

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