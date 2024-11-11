Newsweek: Запад должен прекратить поддержку Украины и остановить конфликт

Ключ к решению конфликта на Украине заключается в сокращении объемов западной помощи, пишет американский журнал Newsweek.

Издание обратило внимание на слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который заявил, что сокращение американской помощи должно решить кризис. Политик отметил, что украинский конфликт будет длиться до тех пор, пока западные партнеры не прекратят поддерживать Киев.

По словам автора статьи, Фицо выразил чувства, подпитываемые возможным сдвигом во внешней политике администрации избранного президента США Дональда Трампа. На данный момент Вашингтон является одним из крупнейших поставщиков военной техники Украине. По мнению журналистов, США в скором времени могут отказаться от поддержки Киева, учитывая сомнения Трампа по поводу использования американских средств для конфликта за рубежом.

Ранее Трамп во время телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что хочет скорейшего завершения конфликта на Украине.