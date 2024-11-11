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03:33, 11 ноября 2024Путешествия

Застрявший в Японии круизный лайнер с россиянами прибыл в Шанхай

Застрявший в Японии круизный лайнер с российскими туристами прибыл в Шанхай
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Круизный лайнер Spectrum of the Seas с сотнями российских туристов на борту, ранее застрявший в Японии из-за поломки судна, в понедельник, 11 ноября, прибыл в Шанхай. Об этом сообщает РИА Новости.

Лайнер прибыл в международный круизный порт Усун, расположенный в шанхайском районе Баошань. По словам одной из пассажирок корабля, часть россиян после прибытия в город отправятся в шанхайский международный аэропорт Пудун, откуда в 11:45 по местному времени (05:45 по московскому) вылетят до Москвы.

Ранее сообщалось, что туристам из России, застрявшим в японском порту, полностью компенсируют расходы на возвратные билеты. Об этом заявил коммерческий директор туристического агентства Cruclab Михаил Алексеев.

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