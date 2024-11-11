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17:15, 11 ноября 2024Из жизни

Женщина сбросила 20 килограммов без строгих диет

Блогер из Индии Шарма избавилась от 20 лишних килограммов без диет и спортзала
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: i yunmai / Unsplash

Женщина из Индии избавилась от лишнего веса без строгих ограничений. Об этом пишет Hindustan Times.

Блогер Ридхи Шарма поделилась с подписчиками подробностями своей трансформации: ей удалось сбросить 20 килограммов без диет и утомительных тренировок в спортзале. По ее словам, в этом ей помогли всего шесть простых правил.

Ридхи рассказала, что стала заниматься легким спортом по 5-6 раз в неделю, при этом одна домашняя тренировка занимала у нее около 30-40 минут. Она выполняла силовые упражнения и добавляла элементы пилатеса, чтобы держать тело в тонусе и избежать растянувшейся кожи. «Я начала свой путь с коврика для йоги, двух гантелей и эспандера», — отметила она.

Вместо строгой диеты Ридхи выбрала простую домашнюю еду. «Я не придерживалась никакой определенной диеты, потому что предпочитаю есть то, что хочу. Я сосредоточилась на контроле размера порций и выборе богатых белком продуктов, таких как тофу, панир, бобовые и фасоль, чтобы оставаться энергичной и сытой», — объяснила она. Женщина также исключила из рациона сахар и полуфабрикаты.

Каждый день Ридхи проходила около 7-10 тысяч шагов, чтобы оставаться активной и сохранять ясный ум. Кроме того, блогер старалась спать не меньше 7-8 часов в сутки.

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