Живущая в США российская блогерша пожаловалась на высокие цены на жилье

Блогерша Андерсон: хороший дом в Калифорнии стоит от одного миллиона долларов

Российская блогерша Нелли Андерсон, известная под псевдонимом Nellifornication и живущая в США, пожаловалась на высокие цены на жилье в Калифорнии. На эту тему она порассуждала в подкасте, доступном на ее YouTube-канале.

Андерсон рассказала, что она вместе с мужем снимает дом в Калифорнии, но давно планирует приобрести собственное жилье. «Мы думаем о своем доме безусловно. (...) Дома в Калифорнии очень дорогие», — отметила блогерша.

По словам Nellifornication, хороший дом в этом штате стоит от одного миллиона долларов (около 97,8 миллиона рублей). «Я даже не беру Лос-Анджелес, а хотя бы чуть-чуть поближе, близлежащие города», — пояснила она. Ежемесячный платеж по ипотеке при покупке подобного дома, как уточнила Андерсон, превышает 10 тысяч долларов (около 978 тысяч рублей). «Это точно больше, чем пока ты платишь аренду. У нас пентхаус двухэтажный, очень похож на дом, но пока еще нет», — подчеркнула она.

Ранее Андерсон раскрыла минусы Лос-Анджелеса. По ее словам, в этом городе очень грязный воздух. Помимо этого, как отмечала блогерша, после пандемии COVID-19 в городе стало много мусора и появилось много бездомных людей.