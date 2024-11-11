Зять бывшего мэра российского города оказался причастен к расправе 24-летней давности

Суд арестовал зятя экс-мэра Владивостока по делу об убийстве 24-летней давности

Бизнесмен Сергей Губич — зять бывшего мэра Владивостока Константина Толстошеина — арестован по уголовному делу о расправе над предпринимателем из Комсомольска-на-Амуре, которая была совершена 24 года назад. Об этом сообщает kp.ru.

Преступление было раскрыто следователями два месяца, когда во Владивостоке и в Москве были задержаны двое подозреваемых, но их имена тогда не назывались. Сейчас выяснилось, что один из них приходится родственником экс-мэру.

По данным следствия, в 2000 году фигуранты похитили из Комсомольска-на-Амуре коммерсанта с товарищем и увезли в пригород Владивостока. Одного пленника закопали в лесу, а второго держали в заточении в помещении на мысе Чуркина.

6 ноября сообщалось, что в Норильске завершено расследование уголовного дела по факту совершенной 16 лет назад расправы над местным жителем.