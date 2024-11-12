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07:04, 12 ноября 2024Ценности

50-летняя Виктория Бекхэм показала откровенное видео из спортзала

Певица Виктория Бекхэм показала фигуру в откровенном спортивном бюстгальтере
Мария Винар
Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм. Кадр: @victoriabeckham

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм показала откровенное видео из спортзала. На соответствующую публикацию в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание The Sun.

50-летняя супруга известного футболиста Дэвида Бекхэма записала видео (на момент написания новости оно было удалено), в котором продемонстрировала фигуру в черных легинсах и частично оголяющем грудь спортивном бюстгальтере. При этом она надела перчатки и уложила волосы в хвост.

Кроме того, знаменитость поделилась с фанатами роликом, на котором запечатлена совместная с ее мужем тренировка. Звезда предстала перед камерой в облегающих лосинах и кроп-топе.

Ранее сообщалось, что Виктория Бекхэм снялась в откровенном наряде для журнала Harper's Bazaar.

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