Биткоин подорожал на несколько тысяч долларов

Биткоин подорожал на девять тысяч долларов за сутки и установил новый рекорд

Биткоин подорожал на девять тысяч долларов за сутки. Самая популярная криптовалюта установила новый рекорд стоимости, свидетельствуют данные Binance.

За сутки стоимость токена взлетела до 89,484 тысячи долларов. По сравнению с предыдущим днем он подорожал на 10,66 процента.

Цена биткоина преодолела отметку в 89 тысяч впервые в истории. На пике она поднималась до уровня в 89,891 тысячи долларов.

За последние дни биткоин установил сразу несколько рекордов. Криптовалюта дорожает начиная со среды, 6 ноября, когда стало известно, что Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США. Тогда к вечеру биткоин поднялся до 76 тысяч долларов, дважды обновив исторические максимумы. Выше психологически важной отметки в 80 тысяч долларов криптовалюта подорожала в воскресенье, 10 ноября.

По данным Coinglass, стремительный рост стоимости популярной монеты ведет к многомиллионным убыткам трейдеров, ставившим на падение курса. За минувшие 24 часа было ликвидировано более 200 миллионов в коротких позициях у представителей рынка, ждавших, что биткоин начнет дешеветь. Порядка 170 тысяч пользователей крупных криптовалютных бирж столкнулись с принудительными закрытиями позиций на 665 миллионов долларов, когда рынок пошел против их ставок.

Эксперты расходятся в оценках дальнейшей судьбы монеты. Одни полагают, что биткоин способен подорожать до уровня 100 тысяч долларов и выше. В то же время ряд аналитиков считают, что после такого стремительного роста его ждет коррекция.