Депутат Рады рассказал о попытках офиса Зеленского наладить отношения с Трампом

Дубинский: в офисе Зеленского ищут возможности наладить отношения с Трампом

В офисе президента Украины Владимира Зеленского ищут способы наладить отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом в своем Telegram-канале заявил обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

«Я знаю, что у Зеленского сейчас лихорадочно ищут, как наладить отношения с Трампом», — написал депутат. По его словам, задействовать для этого пытаются связи министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаила Федорова для контактов с Илоном Маском.

Дубинский вместо этого предложил Зеленскому уволить главу офиса Андрея Ермака, его заместителя Олега Татарова, главу Службы безопасности Украины Виктора Малюка и директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что продолжение президентства Владимира Зеленского после победы на выборах президента США Дональда Трампа станет худшим сценарием для Украины.

По его мнению, наиболее предпочтительным сценарием для Украины станет уход Зеленского и проведение выборов, до которых выполнять функции исполнительной власти будет согласованное США и Россией временное правительство.