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12:12, 12 ноября 2024Культура

Джиган раскрыл имя убийцы Тупака

Рэпер Джиган заявил, что в трагедии с Тупаком виноваты P.Diddy и Снуп Догг
Андрей Шеньшаков
Джиган

Джиган. Фото: Belkin_Aleksey / News.ru / Globallookpress.com

Рэпер Джиган заявил, что точно знает причастных к трагедии с культовым американским артистом Тупаком Шакуром. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу JETCAR.

По словам Дениса (настоящее имя Джигана), в произошедшем виноваты коллеги Тупака — Снуп Догг и обвиняемый сейчас в сексуальных преступлениях и торговле людьми P.Diddy.

«Я точно знаю, что Снуп Догг был замешан в этом. И P.Diddy, говорят, тоже. Конечно, не хочется наговаривать, но... В общем, Снуп и Дидди — по-любому», — заявил он.

На вопрос ведущего шоу о своем отношении к обвинениям в адрес Шона Комбса (настоящее имя P.Diddy), Джиган не стал комментировать скандал.

Ранее стало известно, что музыкант рассказал о пережитых избиениях со стороны отца.

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