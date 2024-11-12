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08:48, 12 ноября 2024Бывший СССР

Эксперт рассказал о семи тысячах заблокированных солдат ВСУ у Оскольского водохранилища

Марочко: семь тысяч солдат ВСУ заблокированы у Оскольского водохранилища
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которой находятся от 7 до 10 тысяч военных, оказалась заблокированной у Оскольского водохранилища, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, это произошло из-за «несвоевременного приказа» отступить на левый берег. Солдаты остаются на этом участке фронта больше двух недель. Сейчас Киев пытается «деблокировать прижатые к водохранилищу войска» с помощью огневой поддержки и создания новых логистических путей, добавил эксперт.

До этого Марочко заявил, что Вооруженные силы России сорвали попытку украинских военных форсировать реку Оскол на купянском участке фронта. По его словам, что российские разведорганы обнаружили замаскированное место сосредоточения украинской инженерной техники. Подобное вооружение используется для форсирования водных преград.

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